İha Muhabiri Coşkun Sağlamdin'in Ölümle Tehdit Edilmesi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin yönelik tehditlere ilişkin, "Gazeteci tehdit ediliyorsa doğru bir iş yapmıştır" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin yönelik tehditlere ilişkin, "Gazeteci tehdit ediliyorsa doğru bir iş yapmıştır" dedi.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Peribacaları'na yapılan kaçak yapıları haber yaparak Türkiye'nin gündemine taşıyan İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin'e destek mesajı verdi. Gazetecinin kamu görevi yapan kişi olduğunu kaydeden Altınkaya, "İhlas Haber Ajansı'nın Nevşehir muhabiri olan kardeşimiz çok güzel bir haber yaptı. Bu coğrafyanın önemli değerlerinden biri olan peri bacalarının hemen yanı başında çirkin betonarme oteller yapıldığının haberini yaptı. İlin yetkilileri bunu görmüyor, o ilin çevre şehircilik il müdürü bunu görmüyor, belediye başkanları bunu görmüyor, yetkililer bunu görmüyor, onların görmediğini bir gazeteci görüyor. Gazeteci bunu haber yapıyor ve bu haber Cumhurbaşkanına kadar gidiyor. Cumhurbaşkanı da meydan mitinglerinde 'Oralar yıkılacak' dedikten sonra buraların yıkılması için yerel yöneticiler harekete geçiyor. İşte gazeteci bunun için kamu görevi yapan, halkın gözü kulağı olan işi yapan kişidir" dedi.



"Gazeteci tehdit ediliyorsa doğru bir iş yapmıştır" diyen Başkan Altınkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu tehdidi kınıyorum. Orada görevini yapması gereken o ilin valisi ve kültür ve turizm müdürüdür. Bu kişiler görevini yapmadığı için, gazeteci görevini yaptığı için tehdit alıyor. Gazeteci tehdit ediliyorsa doğru bir iş yapmıştır. Nevşehir'deki gazeteci kardeşimizi tarihimize sahip çıktığı için, turizme sahip çıktığı için, bütün bu coğrafyanın değerlerine sahip çıktığı için kutluyorum. Onu kim tehdit etmişse kınıyorum. O tehdit edenlerde inanıyorum ki yargı karşısında bunun bedelini ödeyecektir. Kamu görevlileri görevini yapmadığı için gazeteci kardeşimiz en doğru olanı yapmış ve mesleğinin gereğini yerine getirmiştir. İhlas Haber Ajansı'nın bölge müdürlüğünü böyle bir habere imza attığı için, Kapadokya'nın değerlerine sahip çıktığı için kutluyorum." - KAYSERİ

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