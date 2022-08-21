Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5)

Gaziantep 'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa 'da cenaze namazı kılındı. Yusuf Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namaza; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, baba Cemal Esen, Esen ailesi ile yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı. Muhammed Abdülkadir Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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