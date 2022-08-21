Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5) - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5)

21.08.2022 15:11
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5)

İHA MUHABİRİ ESEN, TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı.

İHA MUHABİRİ ESEN, TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı. Yusuf Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namaza; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, baba Cemal Esen, Esen ailesi ile yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı. Muhammed Abdülkadir Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,


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Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (5) - Son Dakika
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