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İHA Muhabiri'nin mutlu günü

1 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Giresun muhabiri Resul Yanbul, Cemile Aydın ile dünya evine girdi.

İHA Muhabiri'nin mutlu günü, System.String[]
İhlas Haber Ajansı (İHA) Giresun muhabiri Resul Yanbul, Cemile Aydın ile dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı Giresun muhabiri olarak görev yapan Resul Yanbul, düzenlenen düğün töreninde Cemile Aydın ile hayatını birleştirdi. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen düğün törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tıglı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini ise Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra düğüne katılan milletvekilleri yaptı. - GİRESUN
İhlas Haber Ajansı, Cemile Aydın, Yağlıdere, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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