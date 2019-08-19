İHA Muhabiri'nin mutlu günü
1 saat önce
İhlas Haber Ajansı (İHA) Giresun muhabiri Resul Yanbul, Cemile Aydın ile dünya evine girdi.
İhlas Haber Ajansı Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
(İHA) Giresun
muhabiri Resul Yanbul, Cemile Aydın
ile dünya evine girdi.
İhlas Haber Ajansı Giresun muhabiri olarak görev yapan Resul Yanbul, düzenlenen düğün töreninde Cemile Aydın ile hayatını birleştirdi. Giresun'un Yağlıdere
ilçesinde düzenlenen düğün törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, TBMM İdare Amiri Hasan Turan
, AK Parti
Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk
, Kadir Aydın
, CHP Giresun Milletvekili
Necati Tıglı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Genç çiftin nikah şahitliğini ise Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra düğüne katılan milletvekilleri yaptı. - GİRESUN
Kayyum atanan Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı? Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama