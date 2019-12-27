İHA muhabiri Olcay'dan 'Fotoğrafın Teknik Dili' söyleşisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHA muhabiri Olcay'dan 'Fotoğrafın Teknik Dili' söyleşisi - Son Dakika

İHA muhabiri Olcay'dan 'Fotoğrafın Teknik Dili' söyleşisi

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ahlat Muhabiri Özkan Olcay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu (BEFOT) tarafından düzenlenen 'Fotoğrafın Teknik Dili' söyleşisine katıldı.

İHA muhabiri Olcay'dan 'Fotoğrafın Teknik Dili' söyleşisi, System.String[]

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ahlat Muhabiri Özkan Olcay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu (BEFOT) tarafından düzenlenen 'Fotoğrafın Teknik Dili' söyleşisine katıldı.


Birçok akademik personelle öğrencinin katıldı programın açılış konuşmasını yapan BEFOT Başkanı Özgür Eryılmaz, topluluğun amaçlarından bahsederek, sosyal ve kültürel çalışmalar çerçevesinde fotoğrafçılığa ilgisi olan öğrencilerle fotoğrafçılık dalında çalışma yapacaklarını ifade etti.


Ahlat Fotoğrafçılar Derneğinin (AHFOT) kurucusu olan ve başkanlığını yapan Özkan Olcay ise, kendini tanıtarak konuşmasına başladı. Gazetecilik yaparak işe başladığını ifade eden Olcay, fotoğraf sanatına da başladığını ve bunun da zamanla bir hobi ve tutku haline geldiğini belirtti. Bitlis ve ilçelerinde fotoğraf sanatıyla uğraşanların en büyük amacının bölgeyi tanıtmak olduğunu ifade eden Olcay, "Yüce Allah'ın yarattığı şeyleri kendi bakış açımızla yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.


Temel fotoğrafçılık kursları verdiğini de anlatan Olcay, "Kendi bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz ve bu işin ciddiyetini kavrayan bazı arkadaşlar güzel işler çıkartıyor" ifadelerini kullandı.


Fotoğraf sanatının bu bölgeye yapılabilecek en güzel hizmetlerden biri olduğunu söyleyen Olcay, üniversite bünyesinde böyle bir topluluğun olmasının büyük fayda sağlayacağını belirtti. Öğrencilerin sanatla buluşmasının önemine değinen Olcay, sanatsal fotoğraflar çekmek için de fotoğraf makinesine ihtiyaç olduğunu anlattı. Fotoğrafın sonu olmayan hobi olduğuna vurgu yapan Olcay, "Bu sanata başlayacak arkadaşların orta seviye bir makine almaları gerekir" diye konuştu.


Fotoğrafta en temel unsurun ışık olduğunu belirten Olcay, "Işığın olduğu yerde fotoğraf olur. Işığı iyi kullanmak için teknik bilgilerinizin olması gerekiyor. Fotoğraf sanatıyla uğraşan insanların bakış açıları diğer insanlardan farklılık oluşturur. Ekipmanlarımız ne kadar kaliteliyse o kadar kaliteli fotoğraflar oluştururuz. Zihinlerde kalıcı eserler üretmek istiyorsanız çok emek harcamanız ve fedakarlık yapmanız gerekir" şeklinde konuştu.


Söyleşi, Fotoğraf Sanatçısı Özkan Olcay'ın fotoğraflarından oluşan sunumunun izlenmesinin ardından plaket takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİTLİS

Özkan Olcay, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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