İHA muhabiri Seyman, dünya evine girdi - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ve Sındırgı Belediyesi Basın Danışmanı Murat Seyman 2010 yılında tanıştığı Kadriye Özcan ile hayatını birleştirdi.

Üniversite yıllarında tanışan Murat Seyman ve Kadriye Özcan çifti, evlilik hazırlığı yaparken Covid-19 engeline takılarak düğünlerini 2 kez ertelemek zorunda kaldı. Salgının ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte evlenmek için Sındırgı Belediyesine başvuran çift, hayatlarını birleştirmek için gün aldı. Tekirdağ Çerkezköy'de kına gecesi ve gelin alma töreninin ardından Bursa'da görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş kıydı. - BALIKESİR