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Son Dakika 3. Sayfa İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı

İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı

2 saat önce

İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda iki gazeteci hafif yaralandı. İHA Muhabiri Beril Solmuşgül o anları kameralara anlattı.

Barış Pınarı Harekatının 3'üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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