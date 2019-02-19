Son Dakika Haberleri: İha Muhabiri Suç Duyurusunda Bulundu

İha Muhabiri Suç Duyurusunda Bulundu

37 dakika önce

İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil hakkında suç duyurusunda bulundu.

İha Muhabiri Suç Duyurusunda Bulundu, System.String[]
İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil hakkında suç duyurusunda bulundu. Kapadokya'da peribacalarının yanında yapılaşma haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapadokya'da kaçak yapı varsa yıkılacak açıklamasının ardından bölgede yıkımlar başlamıştı. Göreme'de yapılan yıkımların ardından ise Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin'i yaptığı haber ile yıkımların başladığını belde halkına anlatarak Göreme'de hedef haline getirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından ise İHA Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklamada bulunan Sağlamdin, "Ben sadece gazetecilik görevimi yaptım. Bölgede yaşanan kaçak yapılaşma haberimin ardından bölgede yıkımlar başladı. Ancak Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil bu yıkımlara sebep olarak bölge halkına beni hedef göstermesinin ardından Göreme'ye gidemiyorum. Çünkü Göreme halkına Belediye Başkanı Nuri Cingil beni hedef gösterdi. Ben de bu yüzden can güvenliğim bulunmamasından dolayı suç duyurusunda bulundum" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Kapadokya, İhlas Haber Ajansı, Göreme, Güncel
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