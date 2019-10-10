İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı

İHA muhabiri roket saldırısında yaralandı

ŞANLIURFA - İhlas Haber Ajansı Muhabiri Akçakale'ye düzenlenen roketli saldırıda yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Telabyad kentinden atılan roket, daha önce düşen bir roketin görüntülerini çekmeye çalışan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Şinasi İnan'ın yaralanmasına neden oldu. Şinasi İnan görüntü aldığı sırada yaklaşık 2 metre yan tarafına yeni bir roket düştü. Yüzü ve kolundan hafif şekilde yaralanan İnan, ayakta tedavi edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Şinasi İnan'ı arayarak geçmiş olsun dedi.

Olayın nasıl yaşandığını anlatan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Şinasi İnan," Akçakale'ye havan mermisi düştü. Ben de haber yapmak için bölgeye gittim. Tam haber çekerken bir başka havan mermisi düştü. Yaklaşık 2 metre sol tarafıma düşen havan mermisi refüje isabet etti. Patlamayla birlikte kendimi yere attım. Yüzümde bir yanma hissetim. Elimle dokunduğumda yaralandığımı fark ettim. Ayağa kalkıp duvar dibindeki çocukları kucaklayıp bölgeden uzaklaştırdım. Kısa bir süre sonra sağ kolumda da bir yara olduğunu gördüm. Savaş muhabiri olmak kolay değil. Allah herkesi korusun. Şu anda kahraman askerimiz PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin de içinde bulunduğu Fırat'ın doğusuna bir operasyon düzenliyor. Allah onları korusun. Bizim göreviniz bu. Her şeyi göze alarak bu işi yapıyoruz. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beni arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.