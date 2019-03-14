Son Dakika Haberleri: İha Muhabirinden Cumhuriyet Savcısı Borcaktepe'ye Ziyaret

İha Muhabirinden Cumhuriyet Savcısı Borcaktepe'ye Ziyaret

24 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Veysel Eşin, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

İha Muhabirinden Cumhuriyet Savcısı Borcaktepe'ye Ziyaret, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Veysel Eşin, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Veysel Eşin, makamında ziyaret ettiği Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe'ye, ilçenin tarihi, turistik ve kültürel konuları hakkında bilgiler verdi.

Borcaktepe ise, Malazgirt'te cumhuriyet savcısı olarak göreve başlamanın onur ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Bu tarihi ilçede yaklaşık 4 aydır görev yapmaktayım. Malazgirt ilçemiz şanlı tarihi ile bilinmektedir. Bende bu şanlı tarihe sahip güzide ilçede bulunmaktan son derece mutluyum. Tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte Malazgirt ilçemizin hürmetkar insanlarına adalet dağıtmanın ne denli önemli bir iş olduğunun bilincinde görev yapacağımız konusunda inancımız tamdır" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Muş, Duran Turgut, Malazgirt, Cumhuriyet Savcısı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı Yeni Evleneceklere Devletten 68 Bin Liralık Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:30:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İha Muhabirinden Cumhuriyet Savcısı Borcaktepe'ye Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]