İha Muhabirinden Cumhuriyet Savcısı Borcaktepe'ye Ziyaret
24 dakika önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Veysel Eşin, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı
(İHA) Muhabiri Veysel Eşin, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut
Borcaktepe'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Veysel Eşin, makamında ziyaret ettiği Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe'ye, ilçenin tarihi, turistik ve kültürel konuları hakkında bilgiler verdi.
Borcaktepe ise, Malazgirt'te cumhuriyet savcısı olarak göreve başlamanın onur ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Bu tarihi ilçede yaklaşık 4 aydır görev yapmaktayım. Malazgirt ilçemiz şanlı tarihi ile bilinmektedir. Bende bu şanlı tarihe sahip güzide ilçede bulunmaktan son derece mutluyum. Tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte Malazgirt ilçemizin hürmetkar insanlarına adalet dağıtmanın ne denli önemli bir iş olduğunun bilincinde görev yapacağımız konusunda inancımız tamdır" dedi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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