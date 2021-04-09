İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı - Son Dakika

İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı

Gittiği haberde tehdit edilen İHA muhabiri saldırganı yardım derneğine bağış karşılığı affetti

İHA muhabiri Ceylan, kendisini tehdit eden şahsı yardım derneğine 2 bin lira bağışlaması karşılığında affetti

AFYONKARAHİSAR - İhlas Haber Ajansı Afyonkarahisar Muhabiri Gökten Ceylan gittiği trafik kazası haberinde kendisine saldırı girişiminde bulunup tehdit eden şahsı yardım kuruluşuna 2 bin TL bağış yapması ve sosyal medyadan özür dilemesi karşılığından affederek, uzlaştı.

Olay, geçtiğimiz 15 Şubat 2021'de Afyonkarahisar- Konya karayolu üzeri Işıkla beldesi yakınlarından meydana geldi. Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrildiği ihbarını alan İHA muhabiri Gökten Ceylan olay yerine gitti. Bölgeye ulaşan Ceylan, olayı görüntülemeye başladığı esnada 03 ES 001 resmi plakalı araçtan inen ve sonrasında isminin Sefa A., olduğu öğrenilen şahıs çekim yapamayacağını söyledi. Ceylan ise olayın kamuya açık bir alanda olduğunu kaydederek çekeceğini belirtmesi üzerine bu defa Sefa A., olayı ilerleterek tehditler savurmaya başladı. Ceylan'a fotoğraf makinesini dağıtıp, parçalayacağını söyleyen Sefa A., "Makine yetmez ise seni de dağıtırım. Engellerim kardeşim ben. Benim 'Belediye Başkanı'm bana çektirme dediyse engel olurum. O da benim arkamda, benden şikayetçi olursun. Seni de kameranı da dağıtırım, söylediklerimin arkasındayım. Bana yetki verildiyse dağıtırım" dedi.

İHA muhabirinden ders gibi uzlaşı şartı

Yaşanan olayın ardından Ceylan'ın şikayetçi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sefa A., hakkında 'tehdit' suçlaması ile soruşturma açıldı. Savcılık dava açılmadan önce dosyayı arabulucuya sevk etti. Arabulucu da pişman olduğunu söyleyerek, maddi ve manevi edinimle uzlaşmaya hazır olduğunu söyleyen Sefa A.'ya, Ceylan ders niteliğinde bir uzlaşma şartı koştu. Ceylan, kendisine saldırı girişiminde bulunarak tehdit eden Sefa A.'yı, kentin önemli yardım kuruluşlarından birisi olan Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 2 bin TL bağış yapması ve sosyal medyadan pişman olup kendisinden özür dilemesi karşısında affedip, uzlaşacağını söyledi. Sefa A.'nın, bunu kabul etmesi üzerine Ceylan ile arasında uzlaşı sağlandı. Ceylan ayrıca Sefa A.'nın maddi durumu gözetilerek 2 bin TL bağışın dört eşit taksitle yapılmasını da kabul etti.