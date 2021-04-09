İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı - Son Dakika

İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı

09.04.2021 11:16

İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı Gittiği haberde tehdit edilen İHA muhabiri saldırganı yardım derneğine bağış karşılığı affetti İHA muhabiri Ceylan, kendisini tehdit eden şahsı yardım derneğine 2 bin lira bağışlaması karşılığında affetti İhlas Haber...

İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı

Gittiği haberde tehdit edilen İHA muhabiri saldırganı yardım derneğine bağış karşılığı affetti

İHA muhabiri Ceylan, kendisini tehdit eden şahsı yardım derneğine 2 bin lira bağışlaması karşılığında affetti

AFYONKARAHİSAR - İhlas Haber Ajansı Afyonkarahisar Muhabiri Gökten Ceylan gittiği trafik kazası haberinde kendisine saldırı girişiminde bulunup tehdit eden şahsı yardım kuruluşuna 2 bin TL bağış yapması ve sosyal medyadan özür dilemesi karşılığından affederek, uzlaştı.

Olay, geçtiğimiz 15 Şubat 2021'de Afyonkarahisar- Konya karayolu üzeri Işıkla beldesi yakınlarından meydana geldi. Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrildiği ihbarını alan İHA muhabiri Gökten Ceylan olay yerine gitti. Bölgeye ulaşan Ceylan, olayı görüntülemeye başladığı esnada 03 ES 001 resmi plakalı araçtan inen ve sonrasında isminin Sefa A., olduğu öğrenilen şahıs çekim yapamayacağını söyledi. Ceylan ise olayın kamuya açık bir alanda olduğunu kaydederek çekeceğini belirtmesi üzerine bu defa Sefa A., olayı ilerleterek tehditler savurmaya başladı. Ceylan'a fotoğraf makinesini dağıtıp, parçalayacağını söyleyen Sefa A., "Makine yetmez ise seni de dağıtırım. Engellerim kardeşim ben. Benim 'Belediye Başkanı'm bana çektirme dediyse engel olurum. O da benim arkamda, benden şikayetçi olursun. Seni de kameranı da dağıtırım, söylediklerimin arkasındayım. Bana yetki verildiyse dağıtırım" dedi.

İHA muhabirinden ders gibi uzlaşı şartı

Yaşanan olayın ardından Ceylan'ın şikayetçi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sefa A., hakkında 'tehdit' suçlaması ile soruşturma açıldı. Savcılık dava açılmadan önce dosyayı arabulucuya sevk etti. Arabulucu da pişman olduğunu söyleyerek, maddi ve manevi edinimle uzlaşmaya hazır olduğunu söyleyen Sefa A.'ya, Ceylan ders niteliğinde bir uzlaşma şartı koştu. Ceylan, kendisine saldırı girişiminde bulunarak tehdit eden Sefa A.'yı, kentin önemli yardım kuruluşlarından birisi olan Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 2 bin TL bağış yapması ve sosyal medyadan pişman olup kendisinden özür dilemesi karşısında affedip, uzlaşacağını söyledi. Sefa A.'nın, bunu kabul etmesi üzerine Ceylan ile arasında uzlaşı sağlandı. Ceylan ayrıca Sefa A.'nın maddi durumu gözetilerek 2 bin TL bağışın dört eşit taksitle yapılmasını da kabul etti.

İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı
İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı
İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı
İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı

İhlas Haber Ajansı, Türk Lirası, Karahisar, Saldırı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener'den Akşener'den "Amirallerin bildirisine neden zevzeklik dediniz?" sorusuna yanıt: Zevzeklik, gevezelik demektir Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi hakkında koruma kararı aldırdı Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi hakkında koruma kararı aldırdı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 12:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA muhabirinden kendisini tehdit eden şahsa ders gibi uzlaşı şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei