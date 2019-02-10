İha Muhabirine Plaket

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Kaymakamı Alper Taş, İhlas Haber Ajansı (İHA) İhsaniye Muhabiri Lokman Akıncı'ya plaket takdim etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçe Kaymakamı Alper Taş, İhlas Haber Ajansı (İHA) İhsaniye Muhabiri Lokman Akıncı'ya plaket takdim etti.



İlçe Kaymakamı Taş, bölgede bulunan Frigya Vadileri başta olmak üzere bölgenin tanıtılmasına katkı sağlayan İHA İhsaniye Muhabiri Lokman Akıncı'ya plaket takdim etti. Burada konuşan Kaymakam Taş, Frigya'nın alternatif turizmin cazibe merkezi olduğunu söyledi. Taş "Türkiye'nin önemli kültür mirası olan Frig Vadilerinin yurt içi ve yurt dışı turizme açılması için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız ve Afyonkarahisar Valiliğimizin çok ciddi destekleri söz konusu. Özellikle son 2 yılda, turizm de ilçemize gelen turist sayısı her yıl iki kat şeklinde artış gösterdi. Frigya'nın ve projelerimizin tanıtımına yaptığı haberler dolayısıyla, İHA Muhabiri Lokman Akıncı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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