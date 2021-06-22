İHA muhabirine saldırıya TGK'dan kınama - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yayınlanan açıklamada, Kocaeli Dilovası ilçesindeki bir çiftlikte yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırı kınanarak şu görüşlere yer verildi:

"Meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Edindiğimiz ilk bilgiye göre; Kocaeli Dilovası ilçesindeki bir çiftlikte yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan meslektaşımız Mustafa Uslu hastaneye kaldırılırken, kamerası ve ekipmanları da saldırganlarca kırılmıştır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza 'geçmiş olsun' diyor, saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak konunun takipçisi olacağız." - BURSA