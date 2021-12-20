İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim - Son Dakika

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği söyleşi sırasında ses ayarı yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmış ve bu görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıkaya'ya yönelik büyük tepki yağdı. Yaşananların ardından Sarıkaya, Ciner Grubu'ndaki görevinden istifa etti.

"MESLEKTAŞLARIMDAN VE AİLEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

İstifasının ardından açıklama yapan ve Twitter hesabından bir kez daha özür dileyen Sarıkaya, "Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla" dedi.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMDAN DA ÖZÜR DİLERİM"

Habertürk çalışanlarına da seslenen Sarıkaya, "İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HATAYDI, TEMSİL ETTİĞİM KURUM AÇISINDAN BANA YAKIŞMADI"

Sarıkaya, açıklamasında devamında ise şunları söyledi: "Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim.

"MESLEK YANLIŞI OLARAK ANLATACAĞIM"

Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım."