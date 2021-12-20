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İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim - Son Dakika

İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim

20.12.2021 13:42

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le söyleşi yaptığı sırada İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya, bugün Ciner Grubu Ankara Temsilciliği'nden istifa etti. Sarıkaya, istifadan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği söyleşi sırasında ses ayarı yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmış ve bu görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıkaya'ya yönelik büyük tepki yağdı. Yaşananların ardından Sarıkaya, Ciner Grubu'ndaki görevinden istifa etti.

"MESLEKTAŞLARIMDAN VE AİLEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

İstifasının ardından açıklama yapan ve Twitter hesabından bir kez daha özür dileyen Sarıkaya, "Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla" dedi.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMDAN DA ÖZÜR DİLERİM"

Habertürk çalışanlarına da seslenen Sarıkaya, "İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HATAYDI, TEMSİL ETTİĞİM KURUM AÇISINDAN BANA YAKIŞMADI"

Sarıkaya, açıklamasında devamında ise şunları söyledi: "Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim.

"MESLEK YANLIŞI OLARAK ANLATACAĞIM"

Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım."

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim
İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Hataydı, yaptığım hareket bana yakışmadı

İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim
Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: 'Gel yemek ısmarlayayım' dedi, saçmalamaması için telefonu kapattım

İhlas Haber Ajansı, Ciner Grubu, Ankara, İstifa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim - Son Dakika
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