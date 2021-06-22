İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıya UYGAD'dan kınama - Son Dakika

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan çirkin saldırıyı kınadı. UYGAD tarafından yapılan açıklamada, alçakça, kalleşçe ve sinsice yapılan saldırının asla unutulmayacağı ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) tarafından, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişi tarafından darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırı sonrasında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak, bugün Dilovası'nda, gazeteci arkadaşımıza karşı yapılan saldırının üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplumsal ve bireysel şiddetin önlenmesinin en çok konuşulduğu bu günlerde, toplumu aydınlatmak için görev yapan gazeteciye saldırısını not ettiğimizi önemle yazıyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Mustafa Uslu'nun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının bulunduğu çiftliğinde, yıkım çalışmalarını takibi sırasında, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu, 4 kişi tarafından, feci şekilde darp edilmesini, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça, kalleşçe ve sinsice yapılan saldırıyı, UYGAD olarak asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve konunun takipçisi olacağız." denildi.

Açıklamanın devamında, "Özellikle kadına ve canlılara şiddetin acılarını yaşayan ülkemizde, basın emekçisi arkadaşımız Mustafa Uslu'ya, sadece görevini yaptığı için yapılan saldırıyı, değerli halkımızın takdirine sunuyoruz. Milletvekili sıfatı ile şiddetin her türlüsüne karşı mücadele konusunda yol gösterici olması beklenen Lütfü Türkkan'ın, sadece yanında çalışanların bireysel eylemi olarak kabul edilemeyecek bu vahim olay karşısında, kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. İhlas Haber Ajansına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, gazetecilerin özgür bir şekilde haber toplama faaliyetlerine karşı duran herkesle, yasalar içinde mücadelemizi sürdüreceğimizi, kamuoyuna açıklıyoruz. Ayrıca, UYGAD olarak, gerekli yasal işlemlerin yarından itibaren yapılacağını, kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." ifadesine yer verildi. - İSTANBUL