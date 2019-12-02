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İHA muhabirine 'Yılın Medya İnsanı' ödülü

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay, 13'üncüsü düzenlenen Kırıkalegücü Spor Ödülleri'nde 'Yılın Medya İnsanı' ödülünün sahibi oldu.

İHA muhabirine 'Yılın Medya İnsanı' ödülü, System.String[]

İhlas Haber Ajansı Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay, 13'üncüsü düzenlenen Kırıkalegücü Spor Ödülleri'nde 'Yılın Medya İnsanı' ödülünün sahibi oldu.


Kırıkkalegücü Spor Kulübünün bu yıl 13'üncüsünü düzenlendiği "Spor Ödülleri" töreni İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki konferans salonunda gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmasının ardından kulübün geleneksel olarak verdiği ödüller sahiplerini buldu. 'Yılın Medya İnsanı' ödülünü Kulüp Başkanı Güven Gündüz'den alan İHA Kırıkkale muhabiri Hasan Ay, Kırıkkalegücü Spor Kulübü ailesine teşekkür etti.


'Yılın İl Müdürü' dalında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan'a ödülünü takdim eden AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, spor alanında Kırıkkale'ye yapılacak yatırımlardan bahsetti.


Dağdelen, "Fikret Karabudak Stadyumunu yılacak yerine butik bir stat yapılacak. Kapalı Spor Salonu, tenis, basketbol sahaları ve yürüyüş alanları yapılacak. Dolayısıyla hem gençlerimize hem de tüm ailelerimize ve şehrimizde yaşayan tüm insanlarımıza hizmet edecek tesis orada kurulacak. Meslek lisesinin olduğu yere de inşallah güzel bir müze yapılacak. Bununla birlikte planlanan çok amaçlı çok güzel bir kültür merkezi olacak. İnşallah tiyatro salonlarının olduğu, gençlik merkezlerinin olduğu güzel çok kullanışlı bir alan oluşacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ödül törenini de gerçekleştiren Güven Gündüz hocama da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Yahşihan Belediye Başkanlığı olarak 8 aylık sürede gençlere ve çocuklara önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 'Yılın Kulüp Başkanı' Hacılar Hilal Spor Kulübü Başkanı Yakup Güneş'e ödülünü verdi.


'Yılın Sporcusu' dalında ödül alan Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli ise, "Kırıkkale'de doğdum büyüdüm. Kırıkkale'de kaza yaptım ayağımı 4 yaşında kaybettim ama hiç bir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Hep koştum koşmaya da devam edeceğim. Hem Kırıkkale'mizi hem de ülkemizi elimden geldiğince iyi temsil edeceğime söz veriyorum. Ben bu ödülü alıyorum ama gerçekten çok mutluyum çok sevinçliyim. İmkanlar verildiği sürece biz dünyaları dize getireceğimizi biliyorum. Yarın da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü benim için çok önemli bir gün değil, zaten imkan verildiği süreçte biz o yolda ilerlemeye hazırız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı, Kırıkkale, Hasan Ay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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