Son Dakika Haberleri: İHA muhabirini darp eden zanlılar gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İHA muhabirini darp eden zanlılar gözaltına alındı

İHA muhabirini darp eden zanlılar gözaltına alındı

53 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlerini yaparken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal'ı darp ederek telefonu gasp eden 4 kişi, polisin çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlerini yaparken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal'ı darp ederek telefonu gasp eden 4 kişi, polisin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve öğretmen olan Serdar İ.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce açığa alındığı ve soruşturma sonucunda görevine geri iade edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim'de YPG'li teröristler tarafından Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roketin düştüğü Hamam Sokakta çekim yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışan İHA muhabiri ve kameramanını takip ederek terör örgütü PKK-YPG'yi öven, Türkiye Cumhuriyetini ve devleti aşağılayan ve ardından kadın muhabire cinsel sözlü tacizler ile mahalle halkına karşı kışkırtmaya çalışan ve darp ederek telefonunu gasp eden 4 zanlı; güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirlendi. İsimleri tespit edilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DOSYASI KABARIK ÖĞRETMEN

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Haşim B., Metin A., Zuhel A. ve Serdar İ. ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlılardan Serdar İ.'nin öğretmen olduğu tespit edildi. Serdar İ. hakkında PKK/KCK terör örgütünün hareket tarzını benimsediği, terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile 08 Eylül 2016'da açığa alındığı, soruşturma sonucunda görevine iade edildiği belirtildi.

Zanlıların ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri açıklandı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

İHA muhabirini darp eden zanlılar gözaltına alındı

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Kararımızı uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHA muhabirini darp eden zanlılar gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]