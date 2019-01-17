Son Dakika Haberleri: İha Muhabirinin Acı Günü

İha Muhabirinin Acı Günü

15 dakika önce

İhlas Haber Ajansı Sungurlu muhabiri Serkan Şansever'in ablası Candan Şansever (44) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İhlas Haber Ajansı Sungurlu muhabiri Serkan Şansever'in ablası Candan Şansever (44) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Candan Şansever'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Ankara Karşıyaka Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Serkan, Sungurlu, İhlas Haber Ajansı, Güncel
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