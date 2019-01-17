İha Muhabirinin Acı Günü
15 dakika önce
İhlas Haber Ajansı Sungurlu muhabiri Serkan Şansever'in ablası Candan Şansever (44) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı Sungurlu
muhabiri Serkan
Şansever'in ablası Candan Şansever (44) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Candan Şansever'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Ankara Karşıyaka
Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50 Kaynak: İHA
İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı