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İHA muhabirinin acı günü

31 dakika önce

Şanlıurfa İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Bekir Basmacı'nın amcası Fethi Basmacı, Gaziantep-Nizip otobanında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Bekir Basmacı'nın amcası Fethi Basmacı, Gaziantep- Nizip otobanında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip otobanı 28. kilometresinde 46 yaşındaki Fethi Basmacı idaresindeki 80 DK 196 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.Y. (49) idaresindeki başka bir kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kamyonda şarampole devrilirken kazada sürücülerden Fethi Basmacı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü H.Y.'nin ise kazada hafif bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Şanlıurfa İHA muhabiri Bekir Basmacı'nın amcası olan sürücü Fethi Basmacı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akıncık köyünde defnedildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:33 Kaynak: İHA
İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Şanlıurfa, Nizip, 3. Sayfa
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