İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

13.02.2023 20:38

İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.

İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı
ADIYAMAN - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz bölgesi Adıyaman'da oluşan hasara ilişkin TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan gözyaşlarına boğuldu.Memleketi Adıyaman'da TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan, enkaz bölgesindeki gelişmeleri aktardığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Acı gerçeği de memleketine gittiğinde öğrendi. Akrabaları ve arkadaşlarından birçoğunu depremde kaybetti. Canlı yayında gelişmeleri aktaran İnan, gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA
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İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhit Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş tutuklandı Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhit Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş tutuklandı Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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Son Dakika Genel İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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