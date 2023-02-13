İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı ADIYAMAN - Kahramanmaraş 'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz bölgesi Adıyaman 'da oluşan hasara ilişkin TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan gözyaşlarına boğuldu.Memleketi Adıyaman'da TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan, enkaz bölgesindeki gelişmeleri aktardığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Acı gerçeği de memleketine gittiğinde öğrendi. Akrabaları ve arkadaşlarından birçoğunu depremde kaybetti. Canlı yayında gelişmeleri aktaran İnan, gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kahramanmaraş, Şinasi İnan, Adıyaman, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › İHA muhabirinin en zor yayını...Yakınlarını kaybeden muhabir enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.