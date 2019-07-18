Son Dakika Haberleri: İHA muhabirinin mutlu günü
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İHA muhabirinin mutlu günü

3 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri İrfan Çalışkan, öğretmen Özge Mol ile dünyaevine girdi.

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İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri İrfan Çalışkan, öğretmen Özge Mol ile dünyaevine girdi.

İHA Ankara muhabiri İrfan Çalışkan, düzenlenen düğün töreniyle Özge Mol ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu günlerinde ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve dostları yalnız bırakmadı. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca eğlendi. Mutluluğunu dile getiren İrfan Çalışkan, gelen davetlilere teşekkür etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
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