İHA muhabirinin mutlu günü - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu, hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Küçükçekmece Nikah Sarayı Zambak Düğün Salonu'nda saat 19.15'te kıyılan nikaha çiftin ailesi katıldı. Nikah, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Medeni Topaloğlu hayatını Şeyma Bulut'la birleştirdi. Maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyılan nikaha çiftin yakınları katıldı.

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