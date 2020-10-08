İHA muhabirlerine pandemi teşekkürü - Son Dakika

İHA muhabirlerine pandemi teşekkürü
08.10.2020 17:03
İHA muhabirlerine pandemi teşekkürü Kaymakam Buhara'dan basın mensuplarına teşekkür belgesi Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Covid-19 sürecinde sahada olan basın mensuplarına plaket verdi.
İHA muhabirlerine pandemi teşekkürü
Kaymakam Buhara'dan basın mensuplarına teşekkür belgesi
ANKARA - Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Covid-19 sürecinde sahada olan basın mensuplarına plaket verdi.
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törenle Covid-19 döneminde Çankaya Vefa Destek Gruplarına gönüllü katılımla salgınla mücadele sürecinde yürüttükleri faaliyetlerden dolayı basın mensuplarına 'Vefa Teşekkür Belgesi' verdi.
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