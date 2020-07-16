İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı - Son Dakika

İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı

Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen özel fotoğrafların yer aldığı sergi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde İHA-Bucak Belediyesi işbirliğinde açıldı.

Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen özel fotoğrafların yer aldığı sergi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde İHA- Bucak Belediyesi işbirliğinde açıldı. "Oradaydık unutmadık ve unutturmadık" temalı yaklaşık 50 fotoğrafın bulunduğu sergiye ilgi büyük oldu.

Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı


Bucak Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire müdürleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


İHA'nın fotoğraf sergisi gezildi


Program alanına geçilmeden önce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan, "Oradaydık unutmadık ve unutturmadık" temalı İHA muhabirleri tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, sergiyi gezen protokol temsilcilerine fotoğraflar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. O geceye ait yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü.


"Birlik ve beraberliği yeniden yaşadık"


Kaymakam Erol Tanrıkulu, 15 Temmuz gecesi hainlerin gecenin karanlığını, zifiri karanlığa çevirmeye çalıştığını belirtti. Türk milletinin vatanına sahip çıkarak, bedenlerini tankların altına koyduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, "Milletimiz hain darbe girişimcilerine, 'dur' dedi. Zifiri karanlık gecenin sabahını aydınlattı. Tarih boyunca ülkemizin üzerinde çeşitli oyunlar oynandı. Milletimiz de vatanına hep sahip çıktı. Darbe gecesinde çok sayıda şehit verdik, gazilerimiz oldu. Bugün bu vatan üstünde rahat nefes alabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.


Fotoğraf sergisini dolaşırken o geceyi yeniden yaşadığını belirten Tanrıkulu, "Fotoğraflara bakarak Türk milletinin birlik ve beraberliğini tekrar yaşamış olduk" diye konuştu.


"Fotoğraflar bize o günü hatırlattı"


Türk tarihinin önemli mesafeler kat ederek bu günlere geldiğine değinen Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise, "Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederek bir çağı açtı, bir çağı kapattı. Büyük Türk milleti tarih boyunca güzel savaşlar kazandı. 15 Temmuz'da Türk milleti hainlere karşı durarak vatan için canları pahasına mücadele ettiler. Gezdiğimiz '15 Temmuz Destanı' fotoğraf sergisi de bize o günü hatırlattı. İhlas Haber Ajansı'na verdiği desteği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi
13:47
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:04:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]