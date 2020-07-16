İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı - Son Dakika

İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı

İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı Destansı direnişin kayıt altına alındığı fotoğraflara ilgi büyük oldu Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen özel fotoğrafların yer aldığı sergi, 15 Temmuz hain darbe...

İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı

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Destansı direnişin kayıt altına alındığı fotoğraflara ilgi büyük oldu

BURDUR - Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen özel fotoğrafların yer aldığı sergi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde İHA - Bucak Belediyesi işbirliğinde açıldı. "Oradaydık unutmadık ve unutturmadık" temalı yaklaşık 50 fotoğrafın bulunduğu sergiye ilgi büyük oldu.

Bucak Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire müdürleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHA'nın fotoğraf sergisi gezildi

Program alanına geçilmeden önce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan, "Oradaydık unutmadık ve unutturmadık" temalı İHA muhabirleri tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. İhlas Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, sergiyi gezen protokol temsilcilerine fotoğraflar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. O geceye ait yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü.

"Birlik ve beraberliği yeniden yaşadık"

Kaymakam Erol Tanrıkulu, 15 Temmuz gecesi hainlerin gecenin karanlığını, zifiri karanlığa çevirmeye çalıştığını belirtti. Türk milletinin vatanına sahip çıkarak, bedenlerini tankların altına koyduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, "Milletimiz hain darbe girişimcilerine, 'dur' dedi. Zifiri karanlık gecenin sabahını aydınlattı. Tarih boyunca ülkemizin üzerinde çeşitli oyunlar oynandı. Milletimiz de vatanına hep sahip çıktı. Darbe gecesinde çok sayıda şehit verdik, gazilerimiz oldu. Bugün bu vatan üstünde rahat nefes alabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Fotoğraf sergisini dolaşırken o geceyi yeniden yaşadığını belirten Tanrıkulu, "Fotoğraflara bakarak Türk milletinin birlik ve beraberliğini tekrar yaşamış olduk" diye konuştu.

"Fotoğraflar bize o günü hatırlattı"

Türk tarihinin önemli mesafeler kat ederek bu günlere geldiğine değinen Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise, "Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederek bir çağı açtı, bir çağı kapattı. Büyük Türk milleti tarih boyunca güzel savaşlar kazandı. 15 Temmuz'da Türk milleti hainlere karşı durarak vatan için canları pahasına mücadele ettiler. Gezdiğimiz '15 Temmuz Destanı' fotoğraf sergisi de bize o günü hatırlattı. İhlas Haber Ajansı'na verdiği desteği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bucak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İHA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Bucak'ta açıldı - Son Dakika
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