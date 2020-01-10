İHA'nın 2019 yılı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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İHA'nın 2019 yılı fotoğraf sergisi açıldı

6 saat önce

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından 2019 yılına damga vurmuş karelerden oluşan fotoğraf sergisi Yenisbosna'da bulunan İhlas Holding merkez binasında açıldı.

İHA'nın 2019 yılı fotoğraf sergisi açıldı, System.String[]

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından 2019 yılına damga vurmuş karelerden oluşan fotoğraf sergisi Yenisbosna'da bulunan İhlas Holding merkez binasında açıldı.

Geçtiğimiz yılın gündemini belirleyen fotoğraflarından oluşan ve İhlas Medya Plaza giriş katında açılan sergiye; İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA İdari İşler Koordinatörü Bilal Koç, İHA Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, İHA Görüntülü Haberler Müdürü Esra Şimşek ve TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç katıldı. Sergide 2019 yılında çekilmiş toplam 1 milyon 11 bin haber fotoğrafı arasından seçilen 80 fotoğraf bulunurken, bunların 35 karesi İHA muhabirlerinin çektiği drone fotoğraflarından oluşuyor.

"ANADOLU'NUN ÇEŞİTLİ VİLAYETLERİNDE, YURT DIŞINDA, SINIR ÖTESİNDE VE OPERASYON BÖLGESİNDE ÇEKİLMİŞ ÇOK ÖZEL KARELERİ BİR SERGİDE TOPLADIK"

Sergiye gelen katılımcılara teşekkür eden İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, "Drone ve birçok gazetenin kapak sayfasında değerlendirdiği fotoğraflarımızdan bir seçim yaptık. 80 fotoğrafımızı Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde, yurt dışında, sınır ötesinde ve operasyon bölgesinde çekilmiş çok özel kareleri bir sergide topladık. İhlas Holding Medya Plaza binasının giriş katında bulunan sergi alanında bunları misafirlerimizin, çalışanlarımızın izlenimine açtık. Böyle kıymetli bir günde böyle bir sergide bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyoruz. İhlas Haber Ajansı 2019 yılında yaklaşık 311 bin haber servis etti. Bunlara ait 1 milyon 12 bin fotoğraf karesi müşterilere ulaştırıldı. Görüntülü haber sayımız günlük ortalama 260 adet oldu" diye konuştu.

"BU FOTOĞRAFLARI AYNI ZAMANDA DA İHA.COM.TR'DE DE GÖREBİLECEKSİNİZ"

İhlas Haber Ajansı'nın muhabir ve ürettiği haber sayısıyla Türkiye'nin en önemli haber tedarikçisi olduğunu dile getiren Altıkardeş, " İhlas Haber Ajansı 400 profesyonel kadrolu çalışanı, 600 telifli muhabiri ile Türkiye ağırlıklı olmak üzere 51 ülkede üretim yapıyor. Haberleri en kısa zamanda en doğru şekilde ulaştırma konusunda 27 yıllık tecrübesini devam ettiriyor. Bu anlamda Türkiye'nin en önemli haber tedarikçisi, kurum, ajans diyebiliriz. Bu değerli günde arkadaşlarımızın büyük emeklerle risk alarak kaydettiği fotoğrafları burada izlenime sunuyoruz. Bu fotoğrafları aynı zamanda da iha.com.tr'de de görebileceksiniz. Aktif ortamda bu fotoğrafların yayınlanmasını sağlayacağız. Fotoğraf sanatına meraklı olan vatandaşlar bu kareleri web sitemiz üzerinden takip edebilirler" dedi.

(Alper Suat Tutaşı - İsmail Coşkun/İHA)

İhlas Haber Ajansı, İhlas Holding, Türkiye, İhlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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