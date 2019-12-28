İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları - Son Dakika

İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı'nın muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel drone fotoğraflarını sizler için derledik.

İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları, System.String[]

İhlas Haber Ajansı'nın muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel drone fotoğraflarını sizler için derledik. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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