İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları - Son Dakika

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İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları
6 saat önce
İhlas Haber Ajansı'nın muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel drone fotoğraflarını sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
İhlas Haber Ajansı'nın muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel drone fotoğraflarını sizler için derledik. - İSTANBUL
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