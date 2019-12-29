İHA'nın 2019 yılına damga vuran fotoğrafları - Son Dakika

İHA'nın 2019 yılına damga vuran fotoğrafları
6 saat önce
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel fotoğrafları sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel fotoğrafları sizler için derledik. - İSTANBUL
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