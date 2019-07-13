Son Dakika Haberleri: İHA'nın fotoğraflarıyla 15 Temmuz gecesi yaşananlar
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İHA'nın fotoğraflarıyla 15 Temmuz gecesi yaşananlar

4 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını dünya medyasına servis etti. Fotoğraflarda, o gece Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların darbeye karşı destansı direnişi yer alıyor. İşte İHA'nın o gece servis ettiği fotoğraflar. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
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