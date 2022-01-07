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İHA'nın gündeme getirdiği 'binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar' haberiyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika

İHA'nın gündeme getirdiği 'binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar' haberiyle ilgili yeni gelişme

07.01.2022 11:42
İHA'nın gündeme getirdiği 'binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar' haberiyle ilgili yeni gelişme

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemi tarihi yapının üstüne yapılan evle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, binanın antik bir yapının üzerine inşa edilmediği, yapının inşası esnasında çevreden toplanan antik çağlara ait mimari eserlerin süsleme...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemi tarihi yapının üstüne yapılan evle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, binanın antik bir yapının üzerine inşa edilmediği, yapının inşası esnasında çevreden toplanan antik çağlara ait mimari eserlerin süsleme amaçlı olarak duvar içerisinde devşirme malzeme olarak kullanıldığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) hafta başında gündeme getirdiği 'Binlerce Yıllık Tarihi Yapının Üstüne Bina Yaptılar' haberi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait mimari parça ve yazıtlı blokların bulunduğu görüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Söz konusu yapı herhangi bir antik yapının üzerine inşa edilmemiş olup, yapının inşası esnasında çevreden toplanan antik çağlara ait mimari eserlerin süsleme amaçlı olarak duvar içerisinde devşirme malzeme olarak kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Çağlar boyunca hemen her medeniyet kendinden önceki kültürlerin eserlerini hazır malzeme olarak kullanma kolaylığını göstermiştir. Doğu Roma dönemine ait bir sur yapısında Roma dönemine ait mimari eserlerin yapı malzemesi olarak kullanılması oldukça olağandır. Bolvadin Kırkgöz Köprüsü üzerinde Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri bir arada görebilmek mümkündür" ifadelerine yer verildi.

"DİNİ VE SİVİL YAPILARIN DUVARLARINDA RASTLANMASININ MÜMKÜN"

Açıklamada habere ilişkin olan yapıda da olduğu üzere, birçok antik mimari esere dini ve sivil yapıların duvarlarında rastlanmasının mümkün olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür kullanım gören eserler, müzecilik kılavuzunda da belirtildiği üzere, ilgili müze müdürlüklerince tespit edildiklerinde kayıt altına alınmakta ve kullanıldıkları yapılar kullanım ömrünü tamamlayarak yıkımları söz konusu olduğunda bu eserler de niteliğine göre müze müdürlüklerine taşınmakta veya en yakın koruma alanına nakilleri sağlanmaktadır."

(Recep Dikici/ İHA)

İHA'nın gündeme getirdiği 'binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar' haberiyle ilgili yeni gelişme

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İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Osmanlı, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın gündeme getirdiği 'binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar' haberiyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHA'nın gündeme getirdiği 'binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar' haberiyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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