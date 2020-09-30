İHA'nın haberi ses getirdi - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bir arazinin kayalar oyularak turistik tesise dönüştürülmesi haberinin ardından Nevşehir Valiliği otel sorumluları hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

İhlas Haberi Ajansı tarafından gündeme getirilen ve "Kayalar oyuldu, butik otel olarak satışa sunuldu" haberinin ardından Nevşehir Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile otel sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Kayaların oyulduğuna ve butik otel yapıldığına" ilişkin haberlere yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu alan Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.11.1999 tarihli ve 1123 sayılı kararı ile tescil edilen I. Derece ve III. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup izinsiz ve kaçak olarak yapıldığı ve Kapadokya Alan Başkanlığından herhangi izin alınmadığı anlaşılmıştır.

Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili 28.09.2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR