İHA'nın haberi ses getirdi, doğa harikası üzerine yapılan asansör kaldırıldı

İHA'nın haberi ses getirdi, doğa harikası üzerine yapılan asansör kaldırıldıNEVŞEHİR - İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen "Doğa Harikası üzerine asansör" haberinin ardından otel işletmesi tarafından asansör kaldırıldı.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelen, Ürgüp'ün Yunak Mahallesindeki Yunak Evleri'nde projeye uygun olarak inşa edilmesine rağmen doğal görüntüyü bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden olan asansörü Yunak Evleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özsoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde kendi iradesi ile kaldırdı.Konuyla ilgili açıklama yapan Özsoy, "Bir yatırımcı olarak eşsiz doğal güzellikleri ve büyüleyici havası ile beni etkileyen Kapadokya ile tanışmamdan hemen sonra birçok alanda yatırımlara başladım. Yaptığımız her işte olduğu gibi burada da özveri ve gayretle çalışarak birçok tesis kurduk ve bu tesislerde ciddi istihdam sağladık." dedi. Özsoy, "Ülkemizin turizmine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgemizin güzelliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi şekilde göstermek için gece gündüz demeden çalıştık. Tesisi satın aldığımız tarihte, tesisin gerekli tüm izinleri ve müsaadeleri alınmış, projeleri onaylanmış, inşaat izinleri verilmişti. Ancak yakın zamanda sosyal medyada yapılan haksız eleştiriler ve karalama çalışması bizleri derinden üzmüştür. Daha önce yapmış olduğum basın açıklamasında da belirtiğim üzere şahsim ve şirketim üzerinden rant sağlanmaya çalışılmış şirketimizin prestijine gölge düşürecek eylemlerde bulunulmuştur. Tekrar üstüne basarak söylüyorum biz ilgili kurumlardan onaylanan projelerin dışında hiçbir imalat yapmadık. Tamamen yasal çerçeveler dahilinde en ufak bir sapma dahi olmadan bizlere çizilen mimari ölçek doğrultusunda inşaatımızı tamamladık." diye konuştu. Özsoy, şöyle devam etti: "Ancak söz konusu asansör ve etrafındaki imalatlar beni de rahatsız etmekte idi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğum görüşmeler neticesinde bölgeye ve doğaya olan saygımdan ötürü söz konusu asansörün doğal görüntüyü bozan kısımlarını tamamen kendi özgür iradem ile kaldırma kararı almış bulunmaktayım. Bölgenin dokusuna en uygun şekilde gerekli tüm düzenlemeleri yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.