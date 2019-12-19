İHA'nın haberi ses getirdi, Emine Nine'ye yardım yağıyor - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı'nın sesini duyurduğu Emine Nine'ye hayırseverlerden yardım yağıyor.



Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında evi yanarak tamamen kül olan ve evsiz kalan Emine Özer'e yardım yağıyor.



Elektrik kontağından çıkan yangın yüzünden 2 katlı evi yanan ve geçen hafta eşini kanser hastalığından kaybeden 78 yaşındaki Emine Özer'in haberi yayınlandıktan sonra Türkiye'nin birçok ilinden kendisine yardım geldiğini belirten Saruhanlar Köy Muhtarı Özay Yağız, "Kaymakamlık ve belediyeniz ilk andan itibaren yangın yerine geldiler. Söndürme çalışmalarını takip ettiler. Gerekli yardım ve desteğin verileceğini belirttiler. Bu konuda çalışmalara başladılar. Vatandaşlarımız da duyarsız kalmıyor. İnşallah kısa sürede teyzemizi rahata kavuşturacağız" dedi.



"Devlet, tüm birimleriyle Emine Özer'in yanında yer almıştır"



Öte yandan Kütahya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "19.12.2019 tarihinde yazılı ve görsel medyada yer alan "Evi Yanan 78 Yaşındaki Felçli Kadın Sokakta Kaldı" haberleriyle ilgili olarak; haberde yer alan eksik ve bir kısım yanlış bilgilerin düzeltilmesi gereği duyulmuştur. 17.12.2019 tarihinde öğleden sonra saat 15: 00 sularında ilimiz Gediz ilçesi Saruhanlar Köyü'nde elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın olayı haber alındıktan sonra ilgili tüm kurum ve kuruluşlar olaya müdahale etmişlerdir. Gediz Kaymakamlığımız ve Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz olay ile ilgili incelemeler yapmak üzere Emine Özer'in evine intikal etmişlerdir. Yangın esnasında Emine Özer'in evinde olmadığı kız kardeşi Fadime Erdem'de misafirlikte olduğu bilgisi alınmıştır. Emine Özer 17.12.2019 tarihinde Gediz Kaymakamlığı talimatı ile tedbiren Gediz Devlet Hastanesine yatırılmıştır. Aynı gün akşam saatlerinde İzmir'de ikamet etmekte olan oğlu ve kızı annelerine refakat etmek üzere Emine Özer'in yanına gelmişlerdir.18.12.2019 tarihi sabahında Gediz Kaymakamı, Emine Özer'i hastanede ziyaret ederek barınma ihtiyacından dolayı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzden hizmet almaya başlayabileceği aktarılmışsa da evlatları bu şekilde bir talepleri olmadığı ve annelerine sahip çıkacaklarını, İzmir'e götüreceklerini ifade etmişlerdir.18.12.2019 tarihinde hastaneden taburcu olan Emine Özer ve çocukları olayla ilgili resmi işlemleri halletmek için Emine Özer'in kız kardeşinin evinde kalmışlardır. Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kütahya AFAD İl Müdürlüğü olay yerinde incelemeler yaparak aileye destek amaçlı gerekli çalışmaları başlatmıştır Yaşanılan bu üzücü olayda Devletimizin tüm birimleri Emine Özer'in yanında yer almış, aile bireyleri ile yakından ilgilenmiştir." - KÜTAHYA