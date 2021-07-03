İHA'nın haberi ses getirdi, o trafonun yeri değişecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde, köy sakinlerinin güvenlik ve görüntülü kirliliği gerekçesi ile kaldırılmasını istedikleri köy meydanındaki elektrik trafosunun kaldırılmasına karar verildi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği olay sonrası köy sakinleri rahat bir nefes aldı.

Akyuva köyü sakinleri meydandaki elektrik trafosu yüzünden ağaçların kesildiğini ve çocukların trafoya tırmanarak oyun oynamalarının bir kazaya sebep olmasından endişe duyduklarını belirterek, trafonun meydandan kaldırılmasını istediler. İHA'nın gündeme getirdiği olayın ardından kaymakamlık ve elektrik dağıtımın şirketinin devreye girmesi ile olay çözüme kavuşurken, temmuz ayı içerisinde trafonun kaldırılacağı belirtildi.

Köyü ziyaret eden Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, konunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağının müjdesini köy sakinlerine verdi. Kaymakam Kaçmaz, çalışmanın zaten programa alınmış olduğunu belirterek, "Giriş ve çıkışlar ikiye bölünerek buradan kaldırılacak" dedi.

"Kendilerine güveniyoruz inşallah trafoyu kaldırırlar"

Köy sakinlerinden Şahin Eldemir, trafonun mevcut yerinde hem ağaçlara hem de insanlara zararının olduğunu kaydederek, "Köyümüzde yıllardır bulunan bu trafonun hem ağaçlara hem insanlara büyük bir zararı var. Bu trafo dolayısıyla yıllardır bu gördüğünüz çınar ağacı şuanda belki bu meydanı kapsayacak şekilde gölgesinde insanların oturacağı şekilde büyümesi gerekirken dalları kesildi. Bu sebepten dolayı biz gerekli yerlere bildirim yaptık, sağ olsun Kaymakam Erkan Kaçmaz geldi yerinde bizzat gördü ve bizlere söz verdi. Kendilerine güveniyoruz inşallah trafoyu kaldırırlar. Zaten biz devlet büyüklerinden hiçbir zaman keyfimiz için bir şey istemedik, isteyemeyiz de. Sadece biz insan sağlığı için insanların rahatı sağlığı huzuru ve tehlike bakımından olduğu için biz bunları istiyoruz" diye konuştu.

"İhlas Haber Ajansı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Bir diğer köy sakini Ahmet Altın ise trafonun en kısa süre de kaldırılmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Daha önce İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonucunda Şuhut Kaymakamlığı tarafından buradan kaldırılması için söz verildi. Bu trafonun buradan uygun bir yere kaldırılmasını bekliyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan İhlas Haber Ajansı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz sizin vasıtanız ile devlet büyüklerimizden çalışmanın başlatılmasını bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR