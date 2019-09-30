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İHA'nın haberi ses getirdi: "Sosyal konutların doğal gaz sorunu çözüldü"

1 saat önce

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği 'Denizli'de 700 aile doğal gazsız kaldı' haberinin ardından Denizli Valiliği harekete geçerken 22 bloğun arızası giderilerek doğal gaz verilmeye başlandı.

İHA'nın haberi ses getirdi:

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği 'Denizli'de 700 aile doğal gazsız kaldı' haberinin ardından Denizli Valiliği harekete geçerken 22 bloğun arızası giderilerek doğal gaz verilmeye başlandı.


Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlarda doğal gaz tesisatında kaçak olması sebebiyle Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından konutlarda inceleme yapıldığı ve kaçak tespit edilmesinin ardından 48 bloktaki 737 dairenin gaz akışının can ve mal güvenliği sebebiyle kesildiği belirtildi. Bunun üzerine Merkezefendi Kaymakamlığı tarafından TOKİ sosyal konutlarının doğal gaz tesisatını döşeyen yüklenici firma ile görüşüldüğü, ilgili firma arızayı gidermek için gerekli çalışmaları hemen başlattığı vurgulandı.


Açıklamada, "30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 22 bloğun arızası giderilerek Enerya tarafından bu bloklarda bulunan hanelere doğal gaz verilmeye başlanmış, kalan 26 bloğun arızası ise 1 Ekim Salı günü (yarın) akşama kadar giderilerek doğal gaz verilmeye başlanacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ilgili konu Merkezefendi Kaymakamlığınca yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı, Merkezefendi, Karahasanlı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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