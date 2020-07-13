İHA'nın haberi TRT spikerini ağlattı - Son Dakika

İHA'nın haberi TRT spikerini ağlattı

İstanbul Sefaköy'de engelli aracını çalan hırsızlar, araç sahibi Ömer Bekir Kazan'ın dünyasını yıktı.

İstanbul Sefaköy'de engelli aracını çalan hırsızlar, araç sahibi Ömer Bekir Kazan'ın dünyasını yıktı. İhlas Haber Ajansının gündeme getirdiği haberi sunan TRT spikeri Selver Gözüaçık ise Kanada'dan gelen bir mesaj ile gözyaşlarını tutamadı.


İstanbul Küçükçekmece'de hırsızlar Ömer Bekir Kazan'ın engelli aracını çalarak hurdaya satmışlar, yaşanan olayı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirmişti. 15 sene önce Hollanda'dan bir yardım severin gönderdiği engelli aracı sayesinde dışarıda rahatlıkla dolaşan Ömer Bekir Kazan, aracının çalınmasından sonra eve mahkum oldu. Yaşanan vicdansız olayı TRT spikeri Selver Gözüaçık, 'Dün Bugün' programında sunduğu sırada sosyal medyadan gelen bir mesajla gözyaşlarını tutamadı. Engelli aracı çalınan Ömer Kazan'a, Kanada'dan bir izleyicinin akülü araç alacağını duyuran TRT spikeri ağlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Sefaköy, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın haberi TRT spikerini ağlattı - Son Dakika
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Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti
20:51
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
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