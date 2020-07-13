İHA'nın haberi TRT spikerini ağlattı - Son Dakika

İHA'nın haberi TRT spikerini ağlattı

İHA'nın haberi TRT spikerini ağlattı İstanbul Sefaköy'de engelli aracını çalan hırsızlar, araç sahibi Ömer Bekir Kazan'ın dünyasını yıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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