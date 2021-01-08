İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi - Son Dakika

İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi

08.01.2021 12:50
İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi, System.String[]

Bilecik'te yalnız başına yaşayan ankilozan spondilit hastası Şafak Songur'un geçtiğimiz gün İHA mikrofonlarına rahat yürüyemediği için tek isteğinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu açıklamasının ardından yurt dışında yaşayan bir hayırsever bu istediğini yerine getirdi.

Bilecik'te yalnız başına yaşayan ankilozan spondilit hastası Şafak Songur'un geçtiğimiz gün İHA mikrofonlarına rahat yürüyemediği için tek isteğinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu açıklamasının ardından yurt dışında yaşayan bir hayırsever bu istediğini yerine getirdi.

Beşiktaş Mahallesinde ikamet eden 50 yaşındaki Şafak Songur, 21 yaşında yakalandığını rahatsızlık sebebi ile yaşamının ciddi ölçüde zorlaştığını anlattı. Halk arasında 'omurga ya da bel romatizması' olarak bilinen ankilozan spondilit hastalığı sebebi ile rahat yürüyemediğini belirten Şafak Sorgur, geçtiğimiz gün bir akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine yurt dışında yaşayan Bilecikli bir hayırsever, Şafak Sorgur'un akülü tekerlekli sandalyesini Bilecik'te yaşayan bir arkadaşına para göndererek, aldırdı ve kendisine teslim edildi.

"Yürürken zorluk çekiyorum ama şimdi bu araçla herhalde işlerimi kolaylaşacak"

Bekar ve hasta olmadan önce çalıştığım inşaatlardan malulen emekli olan 50 yaşındaki Şafak Songur'a akülü tekerlekli sandalye Beşiktaş Mahalle Muhtarlığı binası önünde teslim edildi. Burada çok mutlu olduğu görülen Songur, "Arkadaşım Aziz Çavdar, bir parkta fotoğraf çeken gazeteci arkadaşları görüyor ve derdini onlara anlatıyor. Ben olayı bilmiyordum. Aziz olayı arkadaşlara anlatıyor, onlar da Allah razı olsun benim fotoğraflarımı çektiler. Benim tek isteğim rahatça yürüyebilmek için bir akülü tekerlekli sandalye idi. O da oldu. Sağ olsunlar emeği geçen arkadaşlara, gönderenlere Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Yürürken zorluk çekiyorum ama şimdi bu araçla herhalde işlerimi kolaylıkla halledecek durumda olacağım. Kazasız belasız kullanabilirsek ne mutlu" dedi."

"Sağ olsunlar yardım edenler, aracı olanlar"

Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Vural ise, "Benim mahalle sakinim Şafak bey. Geçtiğimiz gün basında çıkan bir olay üzerine bilgimiz oldu. Daha önce de görüşüyorduk ama böyle bir ihtiyacını bana belirtmemişti. Ama basında da çıkınca yardımsever bir arkadaşımız aracı oldu. Akülü arabasını getirdi. Biz de kendisine teslim ediyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar yardım edenler, aracı olanlar" dedi.

"İnşallah hayırlısıyla güle, güle kullanmak nasip olur"

Akülü tekerlekli sandalye bağışında bulunan ve ismi açıklanmayan yurt dışındaki Bilecikli şahsın arkadaşı Rüştü Gül ise, "Haberi görünce yurt dışında yaşayan bir iş adamı arkadaşımız hemen beni aradı. Dedi ki; Rüştü abi yardımcı olalım, bir hayır işleyelim. Malum hayırsever bir arkadaşımız kendisi. Allah razı olsun. Hemen muhtarımı aradım bende. Girişim yaptık arkadaşımızın evini bulduk. Hemen siparişini verdik. Geldi aracımızı teslim ettik. İnşallah hayırlısıyla güle, güle kullanmak nasip olur" dedi.

"Arkadaşıma bu iş için vesile oldum"

Şafak Songur'a çarşıya inerken yardımcı olan arkadaşı Aziz Çavdar ise, "Arkadaşıma bu iş için vesile oldum. Biz parktaydık. Zaten yolda gördük gazeteci arkadaşları. Yanlarına gittim durumu anlattım. Allah razı olsun onlarda ilgilendiler. Bizleri haber yaptılar. Ardından bu araç geldi. Şafak artık kendi imkanları ile çarşıya, bakkala, manava gidebilecek. Önceden biri yardım etmesi gerekiyordu. Şimdi arkadaşım çok mutlu olduk. Kendi işini kendi görecek" dedi. - BİLECİK

İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi
İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi
İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi
İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi
İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi

İhlas Haber Ajansı, Beşiktaş, Bilecik, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı! Ortaya çıkan detay kan dondurdu: Bugün ikimiz de öleceğiz Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz         
12:28
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı         
11:33
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor         
11:23
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 12:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA'nın haberinin ardından tek isteği yerine geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei