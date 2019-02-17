İha'nın Ses Getiren Peribacaları Haberine İlişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen Oraya Nasıl Beton...
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İHA'nın ses getiren peribacaları haberine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı.
İHA'nın ses getiren peribacaları haberine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı. Ne kadar kaçak göçek yapı varsa bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım."
BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde vatandaşlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
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