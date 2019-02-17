Son Dakika Haberleri: İha'nın Ses Getiren Peribacaları Haberine İlişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen Oraya Nasıl Beton...

İha'nın Ses Getiren Peribacaları Haberine İlişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen Oraya Nasıl Beton...

44 dakika önce

İHA'nın ses getiren peribacaları haberine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı.

İha'nın Ses Getiren Peribacaları Haberine İlişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İHA'nın ses getiren peribacaları haberine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı. Ne kadar kaçak göçek yapı varsa bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım."

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde vatandaşlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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