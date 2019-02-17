İha'nın Ses Getiren Peribacaları Haberine İlişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen Oraya Nasıl Beton...

İHA'nın ses getiren peribacaları haberine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı.

İHA'nın ses getiren peribacaları haberine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı. Ne kadar kaçak göçek yapı varsa bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım."



BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde vatandaşlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

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