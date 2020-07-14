İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları - Son Dakika

İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları

İhlas Haber Ajansı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan fotoğrafları hafızalardan silinmiyor.

İhlas Haber Ajansı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan fotoğrafları hafızalardan silinmiyor.

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı, tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını dünya medyasına servis etti. Fotoğraflarda, o gece Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların darbeye karşı destansı direnişi yer alıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları - Son Dakika
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18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
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