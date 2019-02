İha Pilotluğuyla Sektörlerine Farklılık Katıyorlar

BEHÇET ALKAN - İnsansız hava araçlarının (İHA) farklı alanlarda kullanımının yaygınlaşması, bu alandaki eğitim programlarına ilgiyi de her geçen gün artırıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) iş birliğinde İHA pilotluğu eğitimi veren kuruluşlardan Kapadokya Üniversitesinde yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen eğitimlerde, kursiyerler pratik ve teorik bilgiler alıyor.Bugüne kadar yaklaşık 1600 kişiyi ehliyet sahibi yapan üniversitede, İHA-0, İHA-1 ve İHA-2 eğitimlerinin sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı elde edenler, İHA ehliyetini alarak hayallerinin peşinde bir yolculuğa başlıyor. Nevşehir 'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki üniversite yerleşkesinde eğitim alan kursiyerlere, İHA kullanımı ve onarımı konusunda bilgiler veriliyor.Kapadokya Üniversitesi Uçak Bölümü Öğretim Görevlisi Sancak Demiryürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yaş grubundan kişilerin tutkusu haline gelen İHA'ların bir çok sektörde kullanıldığını, bu nedenle açılan eğitim programlarına ilginin yoğun olduğunu belirtti.Demiryürek, ağırlığı 4 kilograma kadar olan İHA'lar için eğitimlerin 12 saat, ağırlıkları 25 kilograma kadar olan İHA'lar için eğitimlerin 36 saat, 90 kilograma kadar ağırlıktaki İHA'lar için eğitimlerin ise 90 saat süreli olduğunu kaydetti.İHA pilotlarına gelecek yıllarda daha çok ihtiyaç olacağını düşündüğünü dile getiren Sancak Demiryürek, şöyle konuştu:"Üniversitemizde, insansız hava aracı araştırma, geliştirme çalışmalarının yanı sıra teorik ve pratik eğitim veriyoruz. Kursu başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alanlar kendi İHA'larını SHGM sistemine kaydettirerek faal olarak kullanabiliyor. Eğitimlere farklı sektörlerden kişiler başvuruyor, tarım, bilimsel araştırma, haritalama, görüntü ve fotoğraf çekimi gibi çeşitli amaçlarla kullanabiliyorlar. Jandarma ve emniyet mensupları da burada eğitim alarak İHA pilotu olabiliyor."İHA-1 eğitimi alan Erdim Asan, özel bir şirkette elektrik hatları kontrolörü olarak çalıştığını, ehliyetini aldığında işini kolaylaştırmak amacıyla havadan kontrol yapabileceğini ifade etti.Asan, "25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları kullanmak amacıyla eğitim alıyorum. Hem hobi hem de ticari amaçlı kullanmak için buraya başvurdum. İHA'lar artık çok farklı alanlarda kullanılıyor. Tarımsal alanda sulama ve ilaçlama alanında da kullanılıyor. Özel bir şirkette elektrik hatlarını kontrol etmek amacıyla kullanacağım." dedi.Kursiyerlerden Kağan Eskitürk ise alternatif enerji kaynakları teknikeri olduğunu, aldığı eğitimin ardından kendi insansız hava aracını tasarlamayı hedeflediğini söyledi.Eskitürk, "Bu işi hobi olarak düşündüğüm için kurs alıyorum. Aracın havada kalma temel prensiplerini öğreniyoruz. Batarya ve enerji sistemlerinin ayrıntıları anlatıldı. Sertifika aldıktan sonra kendi insansız hava aracımı tasarlayıp, geliştirip, üretmek istiyorum." şeklinde konuştu.