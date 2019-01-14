Son Dakika Haberleri: İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

1 saat önce

İnsansız hava aracı pilotu sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 35 bin 660'a, İHA sayısı ise 27 bin 560'a ulaştı.

İHA pilotu sayısı 35 bini geçti, System.String[]
İnsansız hava aracı pilotu sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 35 bin 660'a, İHA sayısı ise 27 bin 560'a ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:26 

İnsansız Hava Aracı, Ekonomi
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