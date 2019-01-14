İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

İnsansız hava aracı pilotu sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 35 bin 660'a, İHA sayısı ise 27 bin 560'a ulaştı.

İnsansız hava aracı pilotu sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 35 bin 660'a, İHA sayısı ise 27 bin 560'a ulaştı.

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