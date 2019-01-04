İha Takibiyle Yakalanan Motosiklette 4 Kilo Eroin Ele Geçirildi

BURSA'da polisin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği, insansız hava aracıyla takibe alınan motosikletin gizli bölmesinde 4 kilo eroin ele geçirildi.

BURSA'da polisin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği, insansız hava aracıyla takibe alınan motosikletin gizli bölmesinde 4 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ü. ve Ö.E.'nin, motosikletli kurye yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine, harekete geçti. Gece görüşüne sahip termal İHA'lar tarafından sabahın erken saatlerinde şüphelilerin kullandığı motosiklet ve otomobilin yeri belirlendi. Komuta merkezinin yönlendirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güzergahta önlem alarak şüphelileri durdurmak istedi. Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçtı. Yapılan takiple şüphelilere ait otomobil ve motosiklet durduruldu. Yapılan aramalarda, motosiklete yapılan gizli bölmede 4 kilo eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ü.'nün cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



- Bursa

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