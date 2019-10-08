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Son Dakika Güncel İHA ve İhlas Pazarlama'dan Başkan Bıyık'a ziyaret

İHA ve İhlas Pazarlama'dan Başkan Bıyık'a ziyaret

11 dakika önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve İhlas Holding A.Ş. Kocaeli temsilcileri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret etti.

İHA ve İhlas Pazarlama'dan Başkan Bıyık'a ziyaret, System.String[]

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve İhlas Holding A.Ş. Kocaeli temsilcileri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret etti.


İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Holding A.Ş. Kocaeli Temsilcisi Osman Tosun ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Samet Kahraman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın konuğu oldu. Darıca Belediye Başkanlığı makamında misafir heyeti ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek İhlas Haber Ajansı ve İhlas Pazarlama'nın çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Ziyarette Darıca Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden İHA Kocaeli Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Bıyık ve ekibine başarılar diledi.


Başkan Bıyık ise ziyaretleri için İHA Kocaeli Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlaas Holding A.Ş. Kocaeli Temsilcisi Osman Tosun ve İHA muhabiri Samet Kahraman'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı, Kocaeli, Darıca, İhlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
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