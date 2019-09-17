Son Dakika Haberleri: İha ve siha korkusu ile kafese saklandılar
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İha ve siha korkusu ile kafese saklandılar

27 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac...

İha ve siha korkusu ile kafese saklandılar, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn'deki PKK/PYD'li teröristler SİHA ve İHA'lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor. Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.

Ceylanpınar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
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Teröristler, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için caddeleri sacla kaplamaya başladı
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