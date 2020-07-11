İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek - Son Dakika

AKSARAY Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, geliştirdiği yeni yakıt hücresi projesiyle İHA ve SİHA'ların havada daha fazla kalabileceğini belirtti. Terör olaylarında 1 dakikanın bile önemli olduğuna dikkat çeken Taner, Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışır proje geliştirdiklerini söyledi.
Doç. Dr. Tolga Taner, 'Hafif Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi ve Pem Yakıt Hücresi Enerji Ünitesinin Geliştirilmesi' adlı proje hazırladı. İHA ve SİHA'ların havada daha fazla süre kalmasını sağlayacak projeyi TÜBİTAK'a sunan Taner, çalışmasını nasıl geliştirdiğini anlattı. Doç. Dr. Taner, önceki yıllarda portatif küçük yakıt hücreleri ürettiklerini, bunu geliştirerek İHA ve SİHA'larda kullanılabilecek düzeye getirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışır proje geliştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Taner, şunları söyledi:
Proje sayesinde insansız hava araçlarının havada daha fazla kalabileceğini belirten Taner, "Örneğin 4- 6 saat havada kalıyorsa bunu 8- 10 saate çıkarabileceğiz. Çünkü bazen özellikle terör olaylarında 1 dakikanın bile mühim olduğunu biliyoruz. Biz bunun süresini artırmış olacağız" dedi.
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