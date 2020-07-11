İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek - Son Dakika

İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek

AKSARAY Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, geliştirdiği yeni yakıt hücresi projesiyle İHA ve SİHA'ların havada daha fazla kalabileceğini belirtti.

AKSARAY Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, geliştirdiği yeni yakıt hücresi projesiyle İHA ve SİHA'ların havada daha fazla kalabileceğini belirtti. Terör olaylarında 1 dakikanın bile önemli olduğuna dikkat çeken Taner, Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışır proje geliştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Tolga Taner, 'Hafif Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi ve Pem Yakıt Hücresi Enerji Ünitesinin Geliştirilmesi' adlı proje hazırladı. İHA ve SİHA'ların havada daha fazla süre kalmasını sağlayacak projeyi TÜBİTAK'a sunan Taner, çalışmasını nasıl geliştirdiğini anlattı. Doç. Dr. Taner, önceki yıllarda portatif küçük yakıt hücreleri ürettiklerini, bunu geliştirerek İHA ve SİHA'larda kullanılabilecek düzeye getirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışır proje geliştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Taner, şunları söyledi:

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
"Daha önceki yıllarda portatif küçük yakıt hücreleriyle ilgili çalışmalarda bulundum. Bununla ilgili olarak imalat düzeyinde çalışmalar yapıldı. Şimdi biraz daha bunu detaylandırarak ileride savunma sanayimizde ağırlıklı olarak kullanılacak şekilde, insansız hava araçlarında da kullanılmak üzere proje geliştirdik. Biz orada sodyum bor hidrür de kullanarak yakıt hücrelerinde, bazı dizinlerde geliştirmelerde bulunarak hafifleterek projemizi yaptık. Yakıt hücresinde yarısına yakın ağırlığını azaltabileceğimiz bir projedir. Bazı orada dizinlerde hafifletme çalışmalarımız var. Sodyum bor hidrürden de hidrojen gazı üretimi yapacağımız için sistemdeki verimi de artırmış olacağız."

Proje sayesinde insansız hava araçlarının havada daha fazla kalabileceğini belirten Taner, "Örneğin 4- 6 saat havada kalıyorsa bunu 8- 10 saate çıkarabileceğiz. Çünkü bazen özellikle terör olaylarında 1 dakikanın bile mühim olduğunu biliyoruz. Biz bunun süresini artırmış olacağız" dedi.

?


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:10 Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:49 Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek 13:32 Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış 12:32 İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
15:10
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
13:49
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
13:32
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
13:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 15:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]