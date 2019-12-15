İHA ve SİHA'lar KKTC'de - Son Dakika
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İHA ve SİHA'lar KKTC'de

6 saat önce

Türkiye'ye ait insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçları (SİHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na getirildi.

İHA ve SİHA'lar KKTC'de, System.String[]

Türkiye'ye ait insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçları (SİHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na getirildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Geçitkale Havaalanı'nın, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermesinin ardından İHA ve SİHA'lar, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, sabahın erken saatlerinde Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.


Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren artık KKTC Geçitkale'den havalanacak.


KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, "Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı" açıklamasını yapmıştı.


Geçitkale Havaalanı'nda savaş uçaklarına göre büyük beton hangarlar bulunuyor. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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