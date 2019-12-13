İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC - Son Dakika
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İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC

6 saat önce

Türkiye, İHA ve SİHA konuşlandırmak için KKTC hükümetinden Geçitkale Havalimanını talep etti.

İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC, System.String[]

Türkiye, İHA ve SİHA konuşlandırmak için KKTC hükümetinden Geçitkale Havalimanını talep etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasında insansız hava araçları konusunda sağlanan anlaşmanın ardından Türkiye'nin, şu anda Asil Nadir'in elinde bulunan atıl Geçitkale Havalimanı'nı KKTC Hükümeti'nden 'acil' koduyla İHA ve SİHA konuşlandırmak için talep ettiği öğrenildi. Karar, KKTC Başbakanlık kaynakları tarafından doğrulanırken Başbakan Ersin Tatar, konunun milli bir mesele olduğunu ve bunun karşısında kimsenin duramayacağını ve durmaması gerektiğini ifade etti. İHA VE SİHA'ların pazartesi günü göreve başlayacakları ve Geçitkale'de konuşlanacakları öğrenildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Güney Kıbrıs, Asil Nadir, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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