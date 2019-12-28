İHA'ya gençlerden teşekkür plaketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHA'ya gençlerden teşekkür plaketi - Son Dakika

İHA'ya gençlerden teşekkür plaketi

6 saat önce

Düzce Genç Eller Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan almış olduğu destek ile gerçekleştirdiği 'Gülümseyen Gönüller Projesinin' plaket takdim programı gerçekleştirildi.

İHA'ya gençlerden teşekkür plaketi, System.String[]

Düzce Genç Eller Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan almış olduğu destek ile gerçekleştirdiği 'Gülümseyen Gönüller Projesinin' plaket takdim programı gerçekleştirildi. Programda İhlas Haber Ajansı Düzce Büro Şefi Ali Yıldız'da gençlere verdiği destek nedeniyle plaket aldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Gülümseyen Gönüller projesinin plaket takdim programı gerçekleştirildi. Madde Bağımlılığının önüne geçmek ve gençlerin bağımlılıktan uzaklaştırılması için akranlarına bağımlıkla mücadele eğitim programları hazırlayan Düzce Genç Eller Derneği, proje kapsamında destek veren kurum kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket takdim etti. Projenin hedefine ulaştığını proje bitti diye eğitimleri bitirmeyeceklerini açıklayan Dernek Başkanı Enes Bektaş şöyle konuştu: "Projemiz bugün itibari ile resmen bitiyor olabilir. Fakat biz 15 Düzce Üniversitesi öğrencisine eğitmenlik eğitimi verdirdik. Şu anda her biri eğitmen ve 18-24 yaş aralığında herkese eğitim verebilecek durumdalar. Eğitmenlerimiz ile birlikte 2020 yılının Mayıs ayına kadar proje dışında Düzce Genç Eller Derneği olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Projeye ek devam projesi hazırlayacağız ve daha kapsamlı bir çalışma hazırlayacağız. Bugün bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkürlerimizi iletmek için sizlere plaketlerimiz olacak. Bağımlılığın önüne el birliği güç birliği ile geçeceğimizi düşünüyoruz. Maddi olarak bizleri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu önderliğinde sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz."


Programın sonunda projeye katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verildi. Gençlere destek veren gençlerin haberlerini gündeme getiren İhlas Haber Ajansı Düzce Büro Şefi Ali Yıldız'da plaket aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı, Ali Yıldız, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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