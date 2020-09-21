İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü - Son Dakika

İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü

İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü.

İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü

İSTANBUL - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü. Ödülü İHA Ekonomi Editörü Ali Canberk Özbuğutu aldı. Sanat camiasından ünlü isimlerinde katıldığı gecede maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Ulusal Palandöken Ödülleri' sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde sahiplerini buldu. Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılan törende sanat camiasından ünlü isimlerinde katıldığı gecede ödüller verildi. İhlas Haber Ajansı yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görülürken ödülü ise İHA Ekonomi Editörü Ali Canberk Özbuğutu, Başakşehir Erzurumlular Derneği Başkanı Mehmet Tatlısu'nun elinden aldı.

İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü

İhlas Haber Ajansı, Palandöken, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü - Son Dakika

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