İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

İHALE 28 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA YAPILACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 32.5 milyon muhammen bedel üzerinden ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

NURKAY MAKİNA DA SATIŞA ÇIKARILDI

Aynı gazetede yer alan diğer ilana göre, Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 15.8 milyon TL muhammen bedel üzerinden 3 Ağustos'ta yapılacak ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya/ Akyazı ilçesinde gayrimenkuller, fabrika binası ve fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve araçlar ile stoklar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki marka ve endüstriyel tasarım haklarından oluşuyor.

İHALEYE KOMANDİT ŞİRKETLER KATILABİLECEK

Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine, AŞ, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler katılabilecek. Her iki ihaleye, doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi, bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamayacak.